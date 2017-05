Stollorz gegen Gethmann Müssen Wissenschaftler politischer sein?

Am 22. April 2017 gingen weltweit Hunderttausende Wissenschaftler auf die Straße. Beim March for Science demonstrierten sie für eine evidenzbasierte Weltsicht, die auf fundierten Fakten beruht. Auslöser der Protestaktion war der Umstand, dass der neue US-Präsident Donald Trump wissenschaftliche Erkenntnisse, die ihm nicht in den Kram passen, als Fake News verunglimpft und seine Pressestelle "alternative Fakten" verbreiten lässt.

