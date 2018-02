Der baden-württembergische AfD-Landtagsabgeordnete Gedeon fordert ein Ende der Stolperstein-Aktion zur Erinnerung an NS-Opfer.

Es gebe angemessenere Arten des Gedenkens im Rahmen von Gedenkstätten, schrieb der fraktionslose Politiker an den Oberbürgermeister und den Gemeinderat der Stadt Singen, wo demnächst an KPD-Chef Thälmann und seine Familie erinnert werden soll. Weiter hieß es, die Stolperstein-Initiatoren versuchten ihren Mitmenschen eine bestimmte Erinnerungskultur aufzuzwingen. Die Steine werden seit Jahren deutschlandweit verlegt, in der Regel vor dem letzten Wohnsitz von NS-Opfern.



Gedeon gilt auch bei einigen Politikern seiner eigenen Partei als Antisemit. Seine Positionen führten 2016 zur vorübergehenden Spaltung der AfD-Fraktion im Stuttgarter Landtag. Ein Parteiausschlussverfahren gegen ihn wurde aus formalen Gründen eingestellt.

Diese Nachricht wurde am 19.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.