Fan-Szene-kundige Beamte der Kölner Polizei haben nun dem Sprecher zufolge ihre Ermittlungen in dieser Sache aufgenommen. Der Vorwurf laute auf Beleidigung. Auf dem Plakat war eine Prostituierte aufgemalt, die eine Geburtsurkunde in der Hand hält, auf der nicht nur Hopp selbst, sondern auch dessen Mutter und Vater beleidigt werden. Nach Angaben der Kölner Polizei gebe es ausreichend Videomaterial aus dem Kölner Stadion, da es sich aber um eine relativ große Personengruppe handle, die als Urheber des Plakats in Frage kommen, könnten die Ermittlungen einige Zeit dauern.

Zuvor hatte bereits der Kontrollausschuss des DFB seine Ermittlungen begonnen und den 1. FC Köln um eine schriftliche Stellungnahme zu dem Vorfall gebeten. 1899 Hoffenheim hatte den DFB in einem Schreiben nachdrücklich zum Handeln aufgefordert.