Der Internationale Strafgerichtshof hat Südafrika gerügt.

Die Regierung in Pretoria habe 2015 den sudanesischen Präsidenten Baschir nicht festgenommen und ausgeliefert, obwohl ein internationaler Haftbefehl vorgelegen habe. Baschir hatte den Gipfel der Afrikanischen Union besucht und von der südafrikanischen Regierung Immunität erhalten. Die Anklagebehörde in Den Haag wirft dem sudanesischen Staatschef unter anderem Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord in der Bürgerkriegsregion Darfur vor.