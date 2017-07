Die USA haben Sanktionen gegen Venezuelas Präsidenten Maduro verhängt.

In Washington hieß es zur Begründung, die durch die Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung vollzogene absolute Machtübernahme stelle einen ernsten Schlag gegen die Demokratie dar. Finanzminister Mnuchin nannte Maduro einen Diktator, der den Willen des Volkes missachte. Seinen Angaben zufolge werden etwa mögliche Vermögenswerte und Konten des Staatschefs in den USA eingefroren.



Maduro hatte die Vereinigten Staaten zuletzt davor gewarnt, sich in den Konflikt einzumischen. Die Wahl zur Verfassunggebenden Versammlung war international auf Kritik gestoßen.