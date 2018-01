Angesichts der neuen Studie zu Straftaten von Flüchtlingen plädieren CDU-Vertreter für schnellere Abschiebungen. Von der SPD dagegen kommen Forderungen nach mehr Integration und Familiennachzug, ebenso von Seiten der Linken.

Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Nordafrikaner ohne Bleiberecht, allen voran Straftäter, "müss schnellstmöglich unser Land verlassen, notfalls auch mittels Abschiebung". Die verstärkten Bemühungen, mehr Nordafrikaner zur freiwilligen Rückkehr in ihre Länder zu bewegen, seien richtig. Auch Mayers Parteikollege Schuster plädierte in der Zeitung für eine rasche Einstufung der Maghreb-Staaten Algerien, Marokko und Tunesien als sichere Herkunftsländer. Dies werde Asylverfahren beschleunigen und Rückführungen in diese Länder erleichtern. Schuster sagte mit Blick auf die Gespräche zwischen Union und SPD über eine große Koalition, die SPD müsse ihren Widerstand gegen die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer aufgeben.



Die stellvertretende Vorsitzende der SPD-Fraktion, Högl, forderte dagegen frühzeitige und verlässliche Integrationsangebote. Im Deutschlandfunk sagte sie, der Familiennachzug könne dabei einen wichtigen Beitrag leisten. Högl betonte, dass Deutschland ein Einwanderungsgesetz benötige. Es sei erfreulich, dass dies inzwischen auch bei der CSU so gesehen werde.



Die Linken-Politikerin Jelpke sagte im Deutschlandfunk, man brauche mehr Anstrengungen, um junge Flüchtlinge zu integrieren. So müssten sie etwa zur Schule gehen dürfen. Abschiebungen seien keine Lösung. Für eine freiwillige Rückkehr müssten die Perspektiven in den Heimatländern der Flüchtlinge verbessert werden.



Die Zahl der Gewalttaten, die Flüchtlingen vorgeworfen werden, ist der vom Bundesfamilienministerium beauftragten Studie zufolge in den vergangenen Jahren gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.