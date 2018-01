Angesichts der neuen Studie zu Straftaten von Flüchtlingen plädieren CDU-Vertreter für schnellere Abschiebungen. Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Mayer, sagte der "Neuen Osnabrücker Zeitung", Nordafrikaner ohne Bleiberecht, allen voran Straftäter, müssten schnellstmöglich das Land verlassen.

Sein Parteikollege Schuster rief die SPD auf, die Einstufung der Maghreb-Staaten als sichere Herkunftsländer nicht länger zu blockieren. Die Linken-Politikerin Jelpke sagte hingegen im Deutschlandfunk, man brauche mehr Anstrengungen, um junge Flüchtlinge zu integrieren. So müssten sie etwa zur Schule gehen dürfen. Abschiebungen seien keine Lösung. Für eine freiwillige Rückkehr müssten die Perspektiven in den Heimatländern der Flüchtlinge verbessert werden.



Die Zahl der Gewalttaten, die Flüchtlingen vorgeworfen werden, ist der vom Bundesfamilienministerium beauftragten Studie zufolge in den vergangenen Jahren gestiegen.

Diese Nachricht wurde am 04.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.