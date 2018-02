In Berlin ist offenbar erneut einem Gefangenen die Flucht aus dem Strafvollzug gelungen.

Wie ein Sprecher von Justizsenator Behrendt mitteilte, wurde am Morgen in der Haftanstalt Tegel festgestellt, dass der Mann fehlt. Das Gelände der JVA werde abgesucht. Die Polizei löste eine Fahndung aus. Behrendt will sich am Mittag zu dem Vorfall äußern.



Nach Weihnachten waren bereits vier Strafgefangene aus dem geschlossenen Teil der Anstalt Plötzensee ausgebrochen. Zudem konnten fünf Männer aus dem offenen Vollzug entkommen. Einer von ihnen ist weiter flüchtig.

