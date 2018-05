Kurz vor Ablauf der amerikanischen Frist im Zollstreit sucht Deutschland das Gespräch mit den USA.

Am Rande einer OECD-Konferenz in Paris will Bundeswirtschaftsminister Altmaier mit US-Handelsminister Ross über den Konflikt um US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium beraten. Altmaier hofft nach eigenen Angaben auf einen Kompromiss. Auch EU-Handelskommissarin Malmström will in Paris mit Ross sprechen.



Die US-Regierung hat Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium eingeführt. Produkte aus der EU sind davon noch bis Freitag ausgenommen.

Diese Nachricht wurde am 29.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.