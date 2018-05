Die amerikanischen Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus Kanada, Mexiko und der EU stoßen auch in den USA selbst auf Kritik.

Der Vorsitzende des Repräsentantenhauses, der Republikaner Ryan sagte, es gebe bessere Wege als Strafzölle, um amerikanischen Arbeitern und Verbrauchern zu helfen. Er wolle mit Trump auf diese Alternativen hinarbeiten. Details nannte Ryan nicht. Auch andere Politiker von Trumps Partei bemängelten die Strafzölle. Kritik kam selbst aus der US-Metallbranche, die von den Zöllen profitieren soll: Der Verband "Aluminium Association" erklärte, man sei enttäuscht vom Vorgehen der Regierung gegen weitere wichtige Handelspartner der USA und lehne Zölle für Marktwirtschaften generell ab.



In den betroffenen Staaten dauerte die Kritik an. Frankreichs Präsident Macron bezeichnete die Zölle in einem Telefongespräch mit Trump als illegal und einen Fehler. Bundeswirtschaftsminister Altmaier sagte im ARD-Fernsehen, die Erhebung der Zölle sei "keine kluge Entscheidung". Die Maßnahme werde viel volkswirtschaftlichen Schaden anrichten, und zwar stärker in den Vereinigten Staaten als in der EU. Der mexikanische Wirtschaftsminister Guajardo kritisierte, die Strafzölle belasteten die Gespräche zwischen seinem Land, Kanada und den USA über ein neues nordamerikanisches Freihandelsabkommen.



Die US-Zölle treten heute in Kraft. Die EU, Mexiko und Kanada haben bereits angekündigt, ihrerseits Strafzölle auf amerikanische Produkte zu verhängen. Der Handelsstreit dürfte auch das heute beginnende Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der G-7-Staaten im kanadischen Whistler beherrschen. Der Gruppe gehören unter anderem die USA, Deutschland und Kanada an.

Diese Nachricht wurde am 01.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.