Im Handelstreit mit den USA wird die Europäische Union nach Einschätzung von Bundeswirtschaftsminister Altmaier geschlossen reagieren.

Ob und wann mögliche Gegenmaßnahmen in Kraft gesetzt würden, werde die EU gemeinsam entscheiden, sagte Altmaier im Deutschlandfunk. Man habe in den vergangenen Wochen intensiv dafür geworben, auf die Zölle zu verzichten. Alle trügen die Verantwortung dafür, dass es nicht zu einem Zollwettlauf komme. Der CDU-Politiker plädierte für Verhandlungen mit den USA. Am Ende müsse ein faires Ergebnis stehen, die Zölle müssten nach unten gehen.



Die USA haben die EU bis morgen, also bis zum 1. Mai, von den Strafzöllen auf Stahl und Aluminium ausgenommen. Während die Europäer alles daran setzen, dass das dauerhaft so bleibt, ist die Entscheidung der USA noch immer offen.



Der Transatlantik-Beauftragte der Bundesregierung, Peter Beyer, sagte der "Rhein-Neckar-Zeitung", er gehe davon aus. dass Präsident Trump seine Drohungen aufrecht erhalten werde. Auch nur eine Verlängerung der Ausnahme für die EU wäre nach seinen Worten schon ein Erfolg - zu viele Hoffnungen sollte man aber nicht daransetzen.



Etwas optimistischer klingt der Präsident des Bundesverbandes Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen. Holger Bingmann sagte der "Bild"-Zeitung, er habe die Hoffnung, dass die Ausnahmen noch einmal verlängert würden. Zitat: "Ich könnte mir vorstellen, dass Trump mit ein paar knackigen Tweets auf die Pauke haut, die Zölle dann aber ruhen lässt wie bisher, um in dieser Zeit an einer neuen Vereinbarung zu arbeiten."



Auch in den USA ist Trumps Kurs nicht unumstritten. Die US-Handelskammer appellierte an den Präsidenten, auf die angekündigten Strafzölle zu verzichten. Der neue Chef der Kammer, Sportolari, sagte dem "Handelsblatt", es wäre enttäuschend, wenn sich Trump nicht doch noch umstimmen ließe. Bei einem Handelskrieg gäbe es nur Verlierer.

