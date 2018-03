Die USA wollen die Europäische Union vorläufig von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium ausnehmen.

Präsident Trump habe eine entsprechende Entscheidung getroffen, sagte der amerikanische Handelsbeauftragte Lighthizer im Kongress in Washington. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Handelskommissarin Malmström hatten sich in den vergangenen Tagen in den USA persönlich dafür eingesetzt, dass die EU von den angekündigten Importzöllen befreit wird. Entsprechende Regelungen sollen nach Angaben aus Washington auch für Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea gelten. Die US-Nachbarländer Mexiko und Kanada waren bereits zuvor ausgenommen worden.



Verhängen will Trump die Importzölle dagegen auf eine Reihe chinesischer Produkte. Nach seinen Worten sind davon Einfuhren im Wert von umgerechnet rund 49 Milliarden Euro betroffen.

