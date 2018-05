Die US-Regierung hat die Frist für die Einführung von zusätzlichen Zöllen auf Stahl und Aluminium aus der EU auf den 1. Juni verschoben. Die bisherige Befreiung der Europäischen Union werde entsprechend verlängert, teilte das Weiße Haus in Washington mit.

Das gelte auch hinsichtlich der Entscheidung über weitere Importzölle für Kanada und Mexiko. So werde mehr Zeit für Verhandlungen geschaffen, hieß es. Mit Südkorea habe man sich bereits geeinigt, mit Argentinien, Australien und Brasilien sei eine Einigung im Grundsatz erzielt worden.



Die Ausnahmeregelungen sollten ursprünglich heute ablaufen. Bundeskanzlerin Merkel und der französische Präsident Macron hatten sich vergangene Woche bei Besuchen in Washington dafür eingesetzt, die Europäer dauerhaft von den Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium auszunehmen. US-Präsident Trump hatte sie im März verhängt. Sollten die Importzölle doch noch geltend gemacht werden, hat die EU entsprechende Maßnahmen angekündigt - darunter Gegenzölle und eine Beschwerde bei der Welthandelsorganisation WTO.

