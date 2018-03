US-Präsident Trump hat damit gedroht, hohe Importzölle auf europäische Autos einzuführen.

In einer Twitter-Nachricht schrieb Trump, sollten die Europäer ihre ohnehin schon massiven Zölle weiter anheben, würden die USA einfach eine Steuer auf Fahrzeuge erheben, die frei ins Land kämen. Hintergrund ist der von der EU angekündigte Widerstand gegen die US-Strafzölle auf Stahl und Aluminium. Auch in den USA selbst gerät Trump zunehmend in die Kritik. So erklärte etwa der Auto-Hersteller Ford, die Zölle belasteten die Verbraucher und schadeten der Wettbewerbsfähigkeit der Konzerne.

