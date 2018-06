Der Wirtschaftsberater von US-Präsident Trump, Kudlow, räumt ein, dass die neuen Strafzölle der Ökonomie seines Landes schaden könnten.

Das bestreite er nicht und darauf müsse man ein Auge haben, sagte Kudlow dem Sender Fox News. Allerdings laufe die US-Wirtschaft derzeit auf Hochtouren. Zugleich rechtfertigte die Entscheidung mit den Begründung, die Maßnahme ziele auf eine Reform des Welthandelssystems ab, in dem es zu viele Regelverstöße gebe. Wie lange die Importabgaben erhoben würden, hänge auch vom Verlauf weiterer Verhandlungen ab. Die Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium gelten seit Freitag.



Trump hatte eine Ausnahme auslaufen lassen, die er zunächst der EU sowie den beiden Nachbarländern Kanada und Mexiko gewährt hatte. In der Folge reichten Brüssel und Ottawa Klagen bei der Welthandelsorganisation ein.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.