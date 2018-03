Die USA wollen die Europäische Union vorläufig von den Importzöllen auf Stahl und Aluminium ausnehmen.

Das habe Präsident Trump entschieden, sagte der amerikanische Handelsbeauftragte Lighthizer im Kongress in Washington. Bundeswirtschaftsminister Altmaier und EU-Handelskommissarin Malmström hatten sich in den vergangenen Tagen in den USA persönlich dafür eingesetzt, dass die Zölle nicht für die EU gelten. Ausnahme-Regelungen soll es nach Angaben aus Washington auch für Argentinien, Brasilien, Australien und Südkorea geben, ebenso wie für Mexiko und Kanada.



Trump unterzeichnete ein Dekret, mit dem der Weg für Zölle auf chinesische Produkte im Wert von 41 Milliarden Euro geebnet werden soll. Das Weiße Haus teilte mit, damit solle China für den Diebstahl amerikanischer Technologie bestraft werden. Lighthizer werde jetzt eine Liste mit Vorschlägen für Zölle erarbeiten.

Diese Nachricht wurde am 22.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.