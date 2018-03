Der Präsident des Außenhandelsverbandes, Bingmann, hat vor den möglichen Folgen eines Handelskrieges mit den USA gewarnt.

Bingmann sagte der "Bild"-Zeitung, das Vorgehen von US-Präsident Trump in der Handelspolitik sei erschreckend. Für die EU sei es schwierig, angemessen auf derartige Eskapaden zu reagieren. Zudem wisse niemand, wie zum Beispiel China reagieren werde, meinte Bingmann.



Der CSU-Europa-Politiker Weber warnte vor einem Konfrontationskurs. Die Ankündigung von Trump sei inakzeptabel, aber Handelsauseinandersetzungen seien zum Schaden aller, sagte der Vorsitzende der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament. Europa müsse auf andere Staaten zugehen, die ebenfalls betroffen seien.



Trump will künftig auf Stahl-Importe einen Strafzoll von 25 Prozent und bei Aluminium von zehn Prozent erheben. Zuletzt kündigte er an, auch europäische Autobauer könnten mit einer Sonderabgabe belegt werden.

Diese Nachricht wurde am 05.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.