Straightahead Jazz Jochen Rückert Quartet

Rund 20 Jahre dauert Jochen Rückerts Karriere als Jazzdrummer nun schon, und er hat sich mit seinem sensiblen und gruppendienlichen Spiel längst fest etabliert - sowohl in Europa, aber auch in New York, wo er seit Ende der 90er-Jahre lebt und sich zunächst vor allem als Sideman einen guten Namen gemacht hat.

Von Thomas Loewner