Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Abschiebung eines 18-jährigen Gefährders aus Deutschland gestoppt.

Eine endgültige Entscheidung werde es in den nächsten Monaten geben, sagte ein Sprecher des Bremer Innenressorts. Der aus der russischen Republik Dagestan stammende Mann befand sich bereits auf dem Weg zum Flughafen nach Frankfurt am Main, als die Entscheidung bekannt wurde. Der Mann sympathisiert nach Ansicht der Behörden mit der Terrormiliz IS und äußerte demnach auch Suizidgedanken. Deshalb trauen sie ihm einen Terroranschlag zu. Er sitzt seit März in Abschiebehaft.



In der vergangenen Woche hatte das Bundesverfassungsgericht zunächst noch grünes Licht für die Abschiebung gegeben. Dagegen legte der Mann nun Beschwerde in Straßburg ein.