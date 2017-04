Der EU-Unterhändler für den Austritt Großbritanniens, Barnier, hat die verbleibenden 27 Mitgliedsstaaten zur Einigkeit aufgerufen.

Nur so könnten sie ihre Interessen vertreten, sagte er vor dem Europaparlament in Straßburg. Barnier erteilte zugleich der Forderung von Premierministerin May eine Absage, parallel zu den Austrittsbedingungen auch über die künftigen Beziehungen Großbritanniens zur EU zu beraten. EU-Kommissionspräsident Juncker warnte vor einem Scheitern der Austrittsverhandlungen. Kein Deal würde bedeuten, dass keiner gewinne.



Das Europaparlament will am Nachmittag in einer Entschließung seine zentralen Forderungen für die Gespräche mit London festlegen. Der Vertrag über die Bedingungen des Brexits kann nur mit Zustimmung des Parlaments in Kraft treten.