Das Europäische Parlament hat sich mit breiter Mehrheit auf eine gemeinsame Position für die Brexit-Verhandlungen mit Großbritannien geeinigt.

Mehr als 500 Abgeordnete stimmten für eine Resolution, die Christdemokraten, Sozialdemokraten, Liberale und Grüne gemeinsam erarbeitet hatten. Es gab gut 130 Gegenstimmen und 50 Enthaltungen. In dem Papier lehnt das Parlament die Forderung der Regierung in London ab, gleichzeitig über den EU-Austritt und die künftigen Handelsbeziehungen mit den verbleibenden 27 Mitgliedern zu verhandeln. Die Gespräche müssten nacheinander stattfinden, heißt es in der Resolution. Außerdem sprechen sich die Abgeordneten gegen finanzielle Zugeständnisse an Großbritannien aus und fordern, dass die Briten ihre rechtlichen und haushaltspolitischen Verpflichtungen erfüllen. Anderenfalls werde das Brexit-Abkommen nicht gebilligt.



EU-Kommissionchef Juncker hatte in der vorangegangen Debatte gewarnt, es dürfe nicht passieren, dass Arbeitnehmer, Unternehmer, Studenten oder Rentner auf beiden Seiten des Ärmelkanals den Preis für den Brexit bezahlen müssten. EU-Chefunterhändler Barnier rief die EU-Mitglieder dazu auf, ihre Interessen gemeinsam zu vertreten.