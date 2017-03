Das Europäische Parlament in Straßburg hat eine Verordnung verabschiedet, die den Handel mit bestimmten Mineralien einschränken soll.

Dabei geht es um Gold, Coltan, Zinn, Wolfram und deren Erze. Diese Stoffe stammen häufig aus Konfliktgebieten wie der Region der Großen Seen in Afrika. Dort besteht laut EU-Parlament die Gefahr, dass die Erlöse bei Banden oder Rebellengruppen landeten und so Konflikte verstärkt würden. - Es wird damit gerechnet, dass die verabschiedete Vorlage erst Anfang 2021 Gesetzesgültigkeit erlangt.