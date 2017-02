Straßburg Europaparlament stimmt Ceta zu

Das Europaparlament in Straßburg (Deutschlandfunk / Andreas Diel)

Das Europaparlament hat dem Handelsabkommen Ceta mit Kanada zugestimmt.

408 Abgeordnete votierten in Straßburg für den Pakt, 254 Abgeordnete waren dagegen, 33 enthielten sich. Zu den Befürworten zählten vor allem Konservative, Liberale und Sozialdemokraten. Mit Nein stimmten neben den Grünen auch Vertreter der Linken, Euroskeptiker und Rechtsextreme. Die Teile des Vertrages, für die die EU allein zuständig ist, können nun voraussichtlich im April in Kraft treten, wenn auch das kanadische Parlament zugestimmt hat. Für das gesamte Abkommen steht dann noch die Billigung sämtlicher nationaler Parlamente in der EU aus.



Vor dem Europaparlament protestierten mehrere hundert Demonstranten gegen das Abkommen. Sie warnen vor einer Absenkung von Sozial-, Verbraucher- und Umweltstandards. Befürworter erwarten durch Ceta eine Verstärkung des Handels und dadurch mehr Arbeitsplätze.