Das Antikorruptionsgremium des Europarats - Greco - wirft Deutschland erhebliche Versäumnisse bei der Kontrolle der Parteienfinanzierung vor.

In einem in Straßburg veröffentlichten Greco-Bericht wird unter anderem kritisiert, dass in der Bundesrepublik anonyme Spenden immer noch erlaubt sind. Außerdem solle die Grenze gesenkt werden, von der an Großspenden dem Bundestagspräsidenten gemeldet werden müssen. Derzeit gilt dies ab 50.000 Euro. Greco verlangt darüber hinaus ein System, das die Parteien verpflichtet, frühzeitig Rechenschaft über die Finanzierung ihrer Wahlkämpfe abzulegen. In dem Dokument heißt es weiter, Deutschland habe siebeneinhalb Jahre Zeit gehabt, um die Empfehlungen des letzten Greco-Berichts umzusetzen. Es seien seitdem aber nur 3 von 10 Punkten abgehakt worden.

Diese Nachricht wurde am 26.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.