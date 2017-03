Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat die Klage einer türkischen Richterin gegen ihre Entlassung nach dem Putschversuch in der Türkei zurückgewiesen.

Die Straßburger Richter begründeten ihre Entscheidung mit einem von Ankara neu geschaffenen Rechtsmittel. Einem Dekret vom Januar zufolge könnten auch Entlassungen im Ausnahmezustand überprüft werden. Die Arbeitsrichterin, die im August entlassen worden war, müsse zunächst diesen Rechtsweg in der Türkei ausschöpfen. Dem stehe nicht entgegen, dass die Frau ihre Beschwerde bereits im Dezember eingereicht hatte.



Die türkische Regierung hatte nach dem gescheiterten Putsch im vergangenen Jahr den Ausnahmezustand erklärt und kann seither per Dekret regieren. Rund 100.000 Staatsbedienstete wurden entlassen, Zehntausende sitzen in Untersuchungshaft.