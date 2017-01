Straßburg Tajani neuer Präsident des Europäischen Parlaments

Kandidat Antonio Tajani von der EVP. (dpa / picture-alliance / Patrick Seeger)

Der Kandidat der konservativen EVP-Fraktion, Tajani, ist neuer Präsident des Europäischen Parlaments.

Im vierten Wahlgang erhielt Tajani 351 der abgegebenen Stimmen. Sein in dieser Runde verbliebener Kontrahent, der Fraktionschef der Sozialdemokraten, Pittella, bekam 282 Stimmen. Der bisherige Amtsinhaber Schulz hatte Ende November seinen Wechsel in die Bundespolitik angekündigt. Er wünschte Tajani eine glückliche Hand und viel Erfolg. Zu den ersten Gratulanten zählte auch Bundesaußenminister Steinmeier. Tajani bringe alle Voraussetzungen mit, um das Europaparlament in schwierigen Zeiten zu führen.



Der Jurist ist Mitbegründer der Partei Forza Italia des früheren Ministerpräsidenten Berlusconi. Kritiker werfen Tajani eine zu große Nähe zu Berlusconi vor.