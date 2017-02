Straßburg Trudeau hebt Rolle der EU in der Welt hervor

Kanadas Premierminister Justin Trudeau (Archivbild) (dpa / picture-alliance / Alexey Vitvitsky)

Kanadas Premierminister Trudeau sieht die Europäische Union als einen der wichtigsten Akteure in der Weltpolitik.

Die ganze Welt profitiere von einer starken EU, sagte er in einer Rede vor dem Europa-Parlament in Straßburg. Die Gemeinschaft sei ein Vorbild für die friedliche Kooperation zwischen Staaten. In seiner ersten Rede vor dem EU-Parlament rief Trudeau die Europäer auf, sich gemeinsam mit Kanada für den Welthandel einzusetzen. Die EU-Abgeordneten hatten gestern für das Ceta-Freihandelsabkommen mit Kanada gestimmt. Die ersten Teile sollen im Frühjahr in Kraft treten.