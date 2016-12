Streaming-Geräte sorgen dafür, dass Internetinhalte wie Videos, Filme oder auch Audios auf Fernseher übertragen werden, die noch keinen direkten Internetanschluss haben. Allerdings ist eine Internetverbindung im Haushalt Voraussetzung für das Streaming, für die Übermittlung der Daten, sonst funktioniert es nicht. Zudem sollte der Fernseher über einen HDMI-Anschluss verfügen. Ist dies gewährleistet, muss nur noch eine Streaming-Box oder ein Streaming-Stick angeschlossen werden, so Sandra Schwarz von der Stiftung Warentest.

"Der Unterschied ist, dass man bei den Boxen mehr Funktionen unterbringen kann. Konkret: Einige haben auch einen Lan-Anschluss, da müssen Sie nicht alles über WLAN machen. Die Sticks sind klein und handlich, die kann man auch mal mit wohin nehmen. Die Boxen sind jetzt nicht riesig, aber die stehen schon eher fest neben dem Fernseher."

Streaming-Boxen sind daher meist teurer als Streaming-Sticks. Beide Kategorien liefern in der Regel aber auch eine Fernbedienung mit, die Box-Anbieter "Amazon" und "Apple" sogar eine darin integrierte und brauchbare Sprachsteuerung. Dann reicht als Stichwort beispielsweise "Tatort" aus, um die Filmbibliotheken gezielt danach zu durchforsten. Technisch gab es bei beiden Kategorien - den Streaming-Boxen und den -Sticks - wenig zu beanstanden.

Lahmes Internet schmälert das Sehvergnügen

"Die WLAN-Empfangsleistung war tatsächlich bei fünf von sieben Geräten gut. Bei zweien war sie nur mittelprächtig. Ähnlich verhält es sich bei der Bildqualität - da waren sogar sechs von sieben Modellen gut. Man muss allerdings dazusagen, dass wir unter optimalen Bedingungen testen, die manchmal so in normalen Haushalten nicht herrschen. Das heißt: Sie brauchen eine flotte Internetverbindung, damit möglichst viele Daten übertragen werden. Aber da waren die alle ziemlich gut."

Ein ruckelndes oder zitterndes Bild liegt somit meist nicht am Streaminggerät, sondern an der Auflösung, die die meist kostenpflichtigen Online-Videotheken bereitstellen. Auch eine vergleichsweise lahme Internetverbindung oder ein ausgelastetes Heimnetzwerk schmälern das Sehvergnügen. Fünf der sieben Streaming-Geräte wurden mit einer guten Gesamtnote bewertet: Warentesterin Sandra Schwarz:

"Bei uns liegt die Box von "Apple TV" vorn: Die hat einfach in den wichtigsten Kategorien Bestnoten bekommen - Bild, Handhabung und Stromverbrauch. Man muss allerdings wissen, dass diese Box nicht die Masse an Online-Videotheken unterstützt. Man kann sich natürlich Filme von "iTunes" holen, auch bei "Netflix" oder "Sky" schauen, aber dann hört es schon auf. Wenn man gerne von verschiedenen Anbietern Filme nutzen möchte, dann sollte man eher zur "Google Chromecast" greifen."

Adapter mit meist schlechterer Auflösung

Testsieger "Apple TV" kostet stolze 179 Euro, das Streaminggerät "Google Chromecast" 39 Euro, es lässt sich allerdings nur per Smartphone bedienen.

Neben Streaming-Boxen und -Sticks untersuchten die Warentester ebenso zwei Adapter. Auch die können dafür sorgen, dass Filme aus den Videoportalen auf dem Fernsehbildschirm landen. Eine etwas andere Technik, denn hier bauen Smartphone und Streaminggerät eine Verbindung auf, es ist kein Router erforderlich. Allerdings sind die Ergebnisse der Adapter eher bescheiden.

"Das bedeutet nämlich, dass sie all das, was sie auf ihrem Smartphone sehen können beispielsweise auch auf dem Fernseher sehen können. Aber eben in der Auflösung des Smartphones - und die ist meistens deutlich schlechter als die Auflösung, die sie sonst vom Fernseher gewöhnt sind."