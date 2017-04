Die Kundenzahl des US-Streaminganbieters Netflix ist im ersten Quartel weniger gewachsen als erwartet.

Das Unternehmen hatte in den ersten drei Monaten des Jahres 5,2 Millionen Neukunden avisiert, jedoch meldeten sich "nur" 4,95 Millionen neu an. Ende März hatte die Videoplattform 98,75 Millionen Kunden. Im Vorquartal hatte noch eine Rekordzahl von 7,05 Millionen Menschen den Dienst neu abonniert. Im laufenden Quartal wird mit 3,2 Millionen neuen Nutzern gerechnet. Netflix-Chef Reed Hastings erklärte, die 100-Millionen-Marke wäre ein wichtiger Erfolg. "Wir sind immer noch auf einem guten Wachstumspfad".



An der Börse reagierte man auf die Nachricht nach anfänglichem Zögern positiv. Der Kurs der Netflix-Aktie sank zunächst im nachbörslichen elektronischen Handel um rund drei Prozent, danach stieg er wieder um 1,36 Prozent an. Das Unternehmen machte im ersten Quartal einen Gewinn von 148 Millionen Dollar (139,2 Millionen Euro), mehr als sechs Mal so viel wie im Vorjahresquartal. Der Umsatz stieg um 35 Prozent auf 2,6 Milliarden Dollar.



Bei den Gewinn- und Umsatzprognosen für das laufende Quartal wurden die Erwartungen allerdings gedämpft. Hohe Ausgaben - unter anderem für exklusive Inhalte und aufwendiges Marketing - dürften das Ergebnis deutlich drücken, warnte das Unternehmen.



Netflix war vor zehn Jahren gegründet worden. Die meisten Abonnenten hat der Streamingdienst mit 50,85 Millionen derzeit in seinem Heimatland USA.