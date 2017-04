Wenn Mobilfunkkunden Serien und Filme unterwegs auf dem Smartphone schauen wollen, müssen sie mit einem hohen Datenverbrauch rechnen, der sich auch auf der Handyrechnung niederschlägt. Das neue Angebot der Telekom scheint da erst mal sehr attraktiv. Mit "StreamOn" können Tekelom-Kunden Videoinhalte unterwegs auf dem Smartphone schauen, ohne dass der Datenverbrauch auf ihr mobiles Datenvolumen angerechnet wird.

Allerdings können nicht einfach alle Videos im Netz angeschaut werden, sondern nur die ausgewählter Anbieter. 20 Medienpartner hat die Telekom bei ihrem Angebot "StreamOn" versammelt, darunter Netflix, Youtube, das ZDF und das junge Angebot FUNK.

Was wie eine großzügige Geste und Wohltat im Sinne der Mobilfunk-Kunden wirkt, ist langfristig genau das Gegenteil, meinen Kritiker. Die Telekom untergrabe mit ihren neuen Verträgen die Netzneutralität, weil Inhalte unterschiedlicher Angebote aus nicht nachvollziehbaren Gründen diskriminiert werden.

Das Thema wird nicht nur in Deutschland und der EU sondern auch international immer wieder kontrovers dirkutiert.

"If you want to do something evil, put it inside something boring." - @iamjohnoliver on the FCC and Net Neutrality https://t.co/qsf3O0u7vJ