Die Postbank plant, bis Ende des Jahres jede zehnte Filiale zu schließen.

Am Ende würden deutlich über einhundert der bundesweit rund 1.000 Niederlassungen wegfallen, sagte Vorstandsmitglied Klöß der "Bild am Sonntag". Sie würden von der Postbank als unrentabel eingestuft. Nordrhein-Westfalen sei mit 21 Schließungen am stärksten betroffen. Allerdings schließe man nicht nur, es gebe auch Neueröffnungen. Bis Mitte 2019 entstehen demnach insgesamt 50 neue Vertriebscenter.



Der Großteil der von den Schließungen betroffenen Mitarbeiter ist den Angaben zufolge von der Deutschen Post ausgeliehen und geht auch wieder dorthin zurück. Die Postbank gehört komplett der Deutschen Bank und wird demnächst mit deren Privatkunden-Geschäft zusammengelegt.

Diese Nachricht wurde am 20.05.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.