An den Berliner Flughäfen sind erneut fast alle Flüge ausgefallen.

Ein Sprecher der Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg teilte heute früh mit, bislang seien in Tegel und Schönefeld mehr als 600 Verbindungen gestrichen worden. Es könnte aber noch weitere Ausfälle geben. Grund ist der anhaltende Streik des Bodenpersonals. Die Gewerkschaft Verdi verlangt für die rund 2.000 Mitarbeiter eine Erhöhung des Stundenlohns auf zwölf Euro und einen Tarifvertrag mit einjähriger Laufzeit. Der Ausstand soll zunächst bis morgen früh dauern, weitere Arbeitskämpfe in dieser Woche sind aber nicht ausgeschlossen. Ein Sprecher der Fluggesellschaft Air Berlin erklärte, der Arbeitskampf verursache Tag für Tag Schäden in Millionenhöhe.