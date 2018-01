Wie die Verfassungsrichter urteilen werden, ist nicht völlig klar. Es gibt Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall der Türkei, die Beamten unter Umständen kollektive Rechte wie das Streikrecht zugestehen. Die Verfassungsrichter wiederum bemühen sich seit vielen Jahren um eine völkerrechtsfreundliche Rechtsprechung und halten den europäischen Verfassungsverbund hoch. Es spricht viel dafür, dass die Fälle nicht vergleichbar sind, trotzdem ist die Situation für die Richter nicht ganz einfach.

In der Sache aber, soweit es um die Interessenlage geht, haben die klagenden Lehrer Unrecht. Und sie tun sich und ihren Kollegen keinen Gefallen. Beamte haben gegenüber Angestellten viele Vorteile, nicht zuletzt bei der Kranken- und Altersversorgung. Es wäre kleinlich, solche Argumente ins Feld zu führen, wenn es nur ums Materielle ginge. Hier aber geht es nicht um eine Neid-Debatte und nicht darum, Vor- und Nachteile aufzurechnen. Es geht stattdessen um das, was hinter solchen Vorteilen steht, und das ist viel mehr als die Summe von Rechten und Pflichten.

Lehrer sind Teil des Staats, und das lebenslang

Das Beamtenverhältnis, so wie es in Deutschland besteht, bezeichnet vor allem ein Verhältnis zum Staat und ein Verständnis von diesem Staat. Das ist anders als in vielen anderen Ländern, auch anders als in der Türkei, um die es bei den Straßburger Verfahren ging. Lehrer haben jahrzehntelang dafür gekämpft, den Beamtenstatus für ihren Beruf möglich zu machen. Es ging dabei nicht nur um die wirtschaftlichen Vorteile, es ging auch um die Wertschätzung, die dahinter steht, um das Selbstverständnis des Staates, der Bildung und Schule und damit auch die Rolle der Pädagogen für sich für elementar erklärt.

Das Gesamtpaket, das für die beamteten Lehrer dabei herauskommt, ist komplex. Es beinhaltet gegenseitige Loyalitäts- und Treuepflichten. Lehrer sind Teil des Staates, und das lebenslang. Sie haben lebenslang Anspruch auf eine angemessene Alimentation. Gleichzeitig müssen sie sich durchaus nicht dem unterwerfen, was man ihnen zugestehen will. Sie sind nicht auf den Goodwill des Dienstherrn angewiesen. Sie können ihre Rechte selbstbewusst vertreten – allerdings nicht im Arbeitskampf, sondern vor Gericht.

Dürften Beamte streiken, dürften nicht alle Beamten streiken

Wer zusätzlich streiken will, wer also ein Element herausbrechen will, zerstört das Gesamtpaket. Auch die vielen rechtlichen Vertreter der Gewerkschaften, die hinter den Verfassungsbeschwerdeführern stehen, konnten solchen Einwänden nichts Substanzielles entgegenhalten. Das wird deutlich bei dem absurden Ergebnis, das herauskäme, würden die Kläger Recht bekommen. Unstreitig ist, dass es Beamte gibt, für die ein Streikrecht nicht in Frage kommt. Dabei geht es um Polizisten, Soldaten, Vollzugsbeamte. Es sind Angehörige der Berufe, die hoheitlich agieren und es sind diejenigen, die für die Funktion des Staates besonders wichtig sind.

Die Folge: Gerade sie wären Beamte zweiter Klasse. Die anderen, hier die Lehrer, bekämen das Beste aus beiden Welten. Das kann nicht sein. Diejenigen, die sich in Karlsruhe am engagiertesten gegen das Beamtenstreikrecht einsetzen, sind Beamte. Es war der rechtliche Vertreter des Deutschen Beamtenbundes, der eine wahre Philippika gegen das Streikrecht vorgetragen hat. Das ist kein Zufall.

Bekämen die Kläger Recht, wäre das für das Berufsbeamtentum eine echte Gefahr. Man kann zuweilen daran zweifeln, ob alle Entscheidungen für die Verbeamtung nötig sind. Lehrern steht es frei, sie abzulehnen. Rosinenpickerei dagegen sollte nicht möglich sein.

Gudula Geuther (Deutschlandradio / Bettina Straub)Gudula Geuther, Jahrgang 1970, studierte Rechtswissenschaften in München und Madrid. Nach Abschluss des Referendariats berichtete sie vom Rechtsstandort Karlsruhe erst unter anderem für Reuters und die taz, dann für das Deutschlandradio. Nach kurzer Zeit als Deutschlandradio-Landeskorrespondentin in Hessen arbeitet sie heute als Korrespondentin für Rechts- und Innenpolitik im Deutschlandradio-Hauptstadtstudio.