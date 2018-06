Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Streikverbot für Beamte stößt auf unterschiedliche Reaktionen.

Der Staatssekretär im Bundesinnenministerium, Mayer, begrüßte es, dass Beamte auch in Zukunft nicht streiken dürfen. Er sei außerordentlich zufrieden, dass die Position der Regierung bestätigt worden sei, sagte der CSU-Politiker nach der Urteilsverkündung in Karlsruhe. Mayer betonte, er halte den Grundsatz für angemessen, dass es für Beamte keine Rosinenpickerei geben solle. Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung un Wissenschaft (GEW), Tepe, sprach dagegen von einem schwarzen Tag für die Mitbestimmung. Sie schloss eine Beschwerde beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte nicht aus.



Die Karlsruher Richter hatten am Vormittag die Verfassungsbeschwerden von vier beamteten Lehrern abgewiesen und erklärt, das Streikverbot entspreche den Grundsätzen des Berufsbeamtentums. Es stehe auch im Einklang mit der Europäischen Menschenrechtskonvention.



(Az. 2 BvR 1738/12 u.a.)

Diese Nachricht wurde am 12.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.