Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Voßkuhle, hat die Bedeutung des Verfahrens zum Streikverbot für Beamte betont.

Die Auswirkungen seien nicht zu unterschätzen, sagte Voßkuhle in Karlsruhe zu Beginn einer mündlichen Verhandlung. Im Kern geht es darum, ob die bundesweit 650.000 beamteten Lehrer ebenso für höhere Einkommen und bessere Arbeitsbedingungen streiken dürfen wie ihre 200.000 angestellten Kollegen. Es liegen vier Verfassungsbeschwerden von beamteten Lehrern vor. Gegen sie wird disziplinarrechtlich vorgegangen, weil sie sich während der Dienstzeit an gewerkschaftlichen Protestveranstaltungen beteiligt hatten. Die Entscheidung des Verfassungsgerichts wird erst in einigen Monaten erwartet.



Die Vorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft in Nordrhein-Westfalen, Schäfer, betonte im Deutschlandfunk, dass Beamte auch Arbeitnehmer seien. Derzeit hätten sie jedoch keine Möglichkeit, für bessere Arbeitsbedingungen einzutreten. Die Befürchtung, durch ein Streikrecht werde die geforderte Loyalität von den Beamten aufgekündigt, wies die Gewerkschafterin als unbegründet zurück.

Diese Nachricht wurde am 17.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.