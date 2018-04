Erst seit wenigen Wochen hat Deutschland endlich wieder eine Regierung und bislang vermittelt diese vor allem den Eindruck, alle würden sich ständig in den Haaren liegen, anstatt zu regieren. SPD gegen Union, CDU gegen CSU, alle gegen alle – und das an vielen Stellen noch nicht mal in der Sache. Wäre dem so, wäre das ja sogar wünschenswert.

So scheint die SPD momentan sehr dünnhäutig zu sein. Verständlich für eine Volkspartei, die nicht mehr aus dem Umfragetief herauskommt und auch noch mit dem ungeliebten Partner Union weitere Jahre koaliert. Aber das führt dazu, dass sie ständig Eigentore schießt. Aktuell wieder beim Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte. Kritik daran ist an sich völlig legitim, die SPD, die eigentlich keine Einschränkung mehr für Geflüchtete mit subsidiärem Schutzstatus wollte, muss ja den Gesetzentwurf nicht bejubeln. Aber dann stürzt sie sich auf einen angeblichen Sachverhalt, der so hart nicht im Gesetzentwurf des CSU-geführten Innenministeriums formuliert ist, wie die Sozialdemokraten anprangern. Nämlich, dass subsidiär Schutzberechtigte, die Sozialleistungen beziehen, nach dem neuen Gesetzentwurf keinerlei Chance hätten, ihre Familien nachzuholen. Tatsächlich aber kann es eines von vielen Kriterien sein, dass jemand seinen Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten kann, wenn es um die Auswahl derjenigen geht, deren engste Familienangehörige nach Deutschland nachkommen dürfen.

Es geht viel um Emotionen und Worte

Da hat sich die SPD, die den Gesetzentwurf ja auch vorliegen haben dürfte, vergaloppiert, vor allem, weil es doch auch andere Kritikpunkte gäbe. Auch wenn das erst mal funktioniert hat, schaut man sich die Berichterstattung vieler Medien an, die diese erste Kritik der SPD sofort aufgegriffen haben. Das aber darf in heutigen Zeiten nicht der Antrieb sein für eine Debatte, sondern die gute inhaltliche Auseinandersetzung. Alles andere legitimiert nur die Methoden der AfD und all derjenigen, die gerne Fakten zu ihren Gunsten verdrehen.



Aber auch die Union ist nicht besser als die SPD. CDU und CSU sind in Teilen im Moment offensichtlich so sehr mit der Angst beschäftigt, die eigenen Wähler rechts der Mitte zu verlieren oder auch mit der eigenen persönlichen Profilierung, dass die Debatten oft nicht mehr in der Sache geführt werden, sondern es viel um Emotionen und Worte geht. Das ist durchaus legitim in der Politik, aber sollte nicht dominierend sein. Zudem hier, teilweise ohne Rücksicht auf Verluste, munter unionsintern gestritten wird. Die Islam-Debatte, die Horst Seehofer angestoßen hat, ist dafür ein Beispiel. Und Jens Spahn steht ihm in nichts nach. Der GESUNDHEITSminister forderte nun jüngst wieder mehr Recht und Ordnung in Deutschland. Es ist klar, dass er damit sein Profil schärfen will und auch gleichzeitig das Signal senden will, dass CDU und CSU die Parteien der inneren Sicherheit sind. Aber schön wäre, wenn er sich mal auf den Gesundheitsbereich konzentrieren würde.



Die Große Koalition war nie eine Liebesheirat und wird es auch nicht sein. Trotzdem sollten sich jetzt alle am Riemen reißen und wenn dann inhaltlich und hart in der Sache streiten, um tatsächlich konkrete Fortschritte zu erreichen.

Katharina Hamberger, Hauptstadtstudio (Deutschlandradio - Bettina Straub)Katharina Hamberger, Jahrgang 1985, hat Medienwissenschaft, Politikwissenschaft und Journalismus in Regensburg und Hamburg studiert. Während des Studiums arbeitete sie als freie Journalistin unter anderem für die "taz" und die "Passauer Neue Presse". Journalistische Erfahrung sammelte sie außerdem beim Bayerischen Rundfunk, der Talksendung "Anne Will" und dem "Hamburger Abendblatt". Seit Ende ihres Deutschlandradio-Volontariats 2012 arbeitet sie als freie Korrespondentin im Hauptstadtstudio von Deutschlandradio.