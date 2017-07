Bundesaußenminister Gabriel hat den Türken in Deutschland seine ausdrückliche Wertschätzung versichert.

Trotz der Schwierigkeiten im Verhältnis zu Ankara sei ganz klar, dass die hier lebenden Menschen mit türkischen Wurzeln zu Deutschland gehörten, erklärte Gabriel in einem offenen Brief, den die "Bild"-Zeitung abdruckte. Die Bundesregierung habe jedoch auf die Inhaftierung unschuldiger deutscher Staatsbürger reagieren müssen. Diese Maßnahmen richteten sich aber nicht gegen die Bevölkerung in der Türkei oder die türkischen Mitbürger in Deutschland.



Gabriel hatte am Donnerstag eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik angekündigt. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisehinweise für das Land. Außerdem sollen die staatliche Absicherung für Unternehmensinvestitionen sowie

die Wirtschaftshilfen für das Land überdacht werden.