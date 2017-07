Bundesaußenminister Gabriel hat sich in einem offenen Brief an die in Deutschland lebenden Türken gewandt.

In dem Schreiben, das die "Bild"-Zeitung heute in deutscher und türkischer Sprache veröffentlicht, würdigt der SPD-Politiker die Freundschaft zwischen den Menschen in beiden Ländern als "großen Schatz". Gabriel verteidigt in dem Text aber auch die Kritik der Bundesregierung an der Verhaftung mehrerer deutscher Staatsbürger in der Türkei. Da könne Berlin nicht tatenlos zusehen. - In Deutschland leben rund drei Millionen Menschen mit türkischen Wurzeln. Der Außenminister hatte angesichts der Inhaftierung des Menschenrechtsaktivisten Steudtner eine Neuausrichtung der Politik gegenüber Ankara eingeleitet.