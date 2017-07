Inmitten des Streits mit Ankara hat sich Bundesaußenminister Gabriel in einem offenen Brief an die hier lebenden Türken gewandt.

In dem Schreiben, das die "Bild"-Zeitung in deutscher und türkischer Sprache veröffentlicht, würdigt der SPD-Politiker die Freundschaft zwischen den Menschen in beiden Ländern als großen Schatz. Zugleich verteidigte er aber auch die Kritik der Bundesregierung an der Verhaftung mehrerer deutscher Staatsbürger in der Türkei. Dem könne man nicht tatenlos zusehen.



Gabriel hatte am Donnerstag eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik angekündigt. Das Auswärtige Amt verschärfte seine Reisehinweise für das Land. Außerdem wird die staatliche

Absicherung von Türkei-Geschäften der deutschen Wirtschaft durch sogenannte Hermes-Bürgschaften auf den Prüftstand gestellt. Darüberhinaus sollen Investitionskredite, Wirtschaftshilfen sowie die EU-Vorbeitrittshilfen überdacht werden.