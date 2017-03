Der türkische Präsident Erdogan hat es abgelehnt, mit seinen Nazi-Vergleichen aufzuhören.

In einem Fernsehinterview erklärte er in Ankara, er werde den Begriff verwenden, so lange man ihn einen Diktator nenne. Erdogan hatte Bundeskanzlerin Merkel im Zusammenhang mit dem Streit über die Wahlkampfauftritte türkischer Minister Nazi-Methoden vorgeworfen. Merkel hatte sich dies verbeten.



Erdogan kritisierte zudem Äußerungen des neuen Bundespräsidenten Steinmeier. Dieser hatte in seiner Antrittsrede Nazi-Vergleiche zurückgewiesen und Erdogan aufgefordert, den Rechtsstaat und die Freiheit von Medien und Journalisten zu respektieren.



Der türkische Präsident beklagte sich auch über die Berichterstattung über seine Person in deutschen Medien. In seinem Land machten Zeitungen keine solchen Schlagzeilen über führende Persönlichkeiten, betonte er. Die regierungsnahe türkische Zeitung "Günes" hatte die Bundeskanzlerin kürzlich als weiblichen Hitler bezeichnet und auf der Titelseite mit SS-Uniform und Hakenkreuz abgebildet.