Der ungarische Ministerpräsident Orban hat Polen im Streit um die Justizreform volle Unterstützung zugesagt.

Orban sagte in einer Fernsehansprache, Ungarn werde innerhalb der EU alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um seine Solidarität mit den Polen zu beweisen. Die Kritik der EU-Spitze an Polen bezeichnete der ungarische Regierungschef als inquisitorisch.



In der Nacht hatte nach dem Unterhaus auch der Senat in Warschau für die Justizreform gestimmt. Dadurch kann die Regierung Einfluss auf das Oberste Gericht nehmen. Führende EU-Politiker halten die Neuregelung für nicht vereinbar mit europäischen Grundsätzen der Rechtsstaatlichkeit. Die EU-Kommission droht Polen deshalb mit dem Entzug von Stimmrechten. Aufgrund früherer Reformen läuft bereits ein Verfahren zur Prüfung der Rechtsstaatlichkeit.