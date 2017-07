Kanzleramtsminister Altmaier hat weitere Maßnahmen in der Türkei-Politik der Bundesregierung nicht ausgeschlossen.

Der CDU-Politiker sagte heute früh im ZDF, man werde zu jedem Zeitpunkt prüfen, ob weitere Beschlüsse notwendig seien. Bei der angekündigten Neuausrichtung der Türkei-Politik handele es sich um einen Prozess. Bundesfinazminister Schäuble zog angesichts der jüngsten Verhaftungen deutscher Bürger in der Türkei einen Vergleich zur DDR. Er sagte der "Bild"-Zeitung, die Türkei verhafte inzwischen willkürlich Menschen und halte konsularische Mindeststandards nicht ein. Wenn es dabei bleibe, müsse man den Bürgern sagen, dass sie auf eigenes Risiko in die Türkei reisten. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Fuchs, sagte im Deutschlandfunk, ein schärferer Kurs gegenüber Ankara sei unabdingbar - auch wenn dadurch die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Käme es zum Einfrieren der sogenannten Hermes-Bürgschaften, würden vor allem deutsche Mittelständler darunter leiden.