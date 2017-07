Nach der Verhaftung des deutschen Menschenrechtsaktivisten Steudtner in der Türkei hat das Auswärtige Amt den Botschafter des Landes einbestellt.

Es sei notwendig, dass Ankara die "glasklaren Ansagen" der Bundesregierung ohne Umwege und unmissverständlich erhalte, erklärte ein Sprecher in Berlin. Zugleich teilte er mit, dass Außenminister Gabriel wegens des Falls seinen Urlaub unterbreche und nach Berlin zurückkehre.



Zuvor hatte Justizminister Maas die jüngsten Verhaftungen ebenfalls kritisiert. Wer sich für Menschenrechte einsetze, sei kein Terrorist, sagte er in Berlin. Maas warf dem türkischen Präsidenten Erdogan vor, die Gefängnisse mit Kritikern und Gegnern zu füllen.



Steudtner sowie fünf weitere Menschenrechtsaktivisten waren vor zwei Wochen bei einem Workshop in Istanbul festgenommen worden. Ihnen wird vorgeworfen, eine Terrororganisation zu unterstützen.