Führende Minister der Bundesregierung haben sich hinter die Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik gestellt.

Das Land verhafte inzwischen willkürlich Menschen und halte konsularische Mindeststandards nicht ein, sagte Bundesfinanzminister Schäuble der "Bild"-Zeitung. Das erinnere ihn daran, wie es früher in der DDR gewesen sei. Wenn es dabei bleibe, müsse man den Bürgern sagen, dass sie auf eigenes Risiko in die Türkei reisten. Auch Bundesjustizminister Maas betonte, wer in die Türkei fahre, verbringe seinen Urlaub nicht in einem Rechtsstaat. Der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der Union, Fuchs, sagte im Deutschlandfunk, ein schärferer Kurs gegenüber Ankara sei unabdingbar - auch wenn dadurch die deutsch-türkischen Wirtschaftsbeziehungen in Mitleidenschaft gezogen werden könnten. Käme es zum Einfrieren der sogenannten Hermes-Bürgschaften, würden vor allem deutsche Mittelständler darunter leiden. Fuchs meinte, alles in allem sei die deutsche Wirtschaft jedoch nicht abhängig von der Türkei. Die Grünen-Politikerin Roth forderte weitergehende Konsequenzen. Unter anderem müssten Rüstungsexporte sofort gestoppt werden, sagte die Vizepräsidentin des Bundestags ebenfalls im Deutschlandfunk.