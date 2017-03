Der CDU-Politiker Kiesewetter führt den Verzicht der Türkei auf weitere Wahlkampfauftritte in Deutschland auf eine konsequente Haltung der Bundesregierung zurück.

Nach den Nazi-Vorwürfen aus Ankara habe Berlin klare Kante gezeigt, ohne die Eskalation zusätzlich anzuheizen, sagte der Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss im Deutschlandfunk. Der türkische Präsident habe verstanden, dass er sich eine weitere Zuspitzung des Streits nicht leisten könne. Auch Bundesaußenminister Gabriel begrüßte den Verzicht auf weitere Auftritte. Das lasse hoffen, dass die Türken in Deutschland von nun an mit etwas mehr Ruhe überlegen könnten, wie sie beim Referendum abstimmen wollte.



Kiesewetter betonte, man sollte das Verfassungsreferendum in der Türkei nicht nur abwarten, sondern auch der Zivilgesellschaft dort klarmachen, was sie verliere, wenn sie für das von Erdogan geplante Präsidialsystem stimme. Bei einer Mehrheit für das Referendum müsste neben der EU-Kommission auch die Nato darauf reagieren. Die Verteidigungsallianz könne sich keinen Mitgliedsstaat leisten, der die Todesstrafe einführe, die Freiheit einschränke und sich dann auf Nato-Beistand berufe.