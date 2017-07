Der frühere deutsche Botschafter in der Türkei, Cuntz, hat vor einer Eskalationsspirale im Streit mit Ankara gewarnt.

Er sagte im Deutschlandfunk, man habe einen Grad der bilateralen Krise erreicht, der sehr besorgniserregend sei. Die türkische Regierung schade sich mit ihrer gegenwärtigen Politik vor allem selbst. Als Beispiel nannte Cuntz die schwarzen Listen gegen deutsche Unternehmen in der Türkei. Die Unsicherheit bleibe, auch wenn Ankara in der Angelegenheit inzwischen zurückgerudert sei. Zu erwarten seien außerdem weiter rückläufige Touristenzahlen.



Der Diplomat betonte, ihm sei unklar, ob Präsident Erdogan selbst wisse, wohin er sein Land führen wolle. Innerstaatlich habe dieser das erreicht, was er wollte: So habe Erdogan, wenn auch nur knapp, das Referendum zur Einführung eines Präsidialsystems gewonnen.