Politiker aus Koalition und Opposition haben sich trotz des Nazi-Vergleichs von Präsident Erdogan gegen Auftrittsverbote von türkischen Politikern ausgesprochen.

Kanzleramtschef Altmaier sagte heute früh, die Äußerungen Erdogans seien inakzeptabel. Deutschland sei in Sachen Rechtsstaatlichkeit und Toleranz nicht zu übertreffen. Der CDU-Politiker fügte hinzu, die Bundesregierung sollte jedoch nicht den Zensor darüber spielen, wer in Deutschland reden dürfte und wer nicht. Zuvor hatte bereits Bundesjustizminister Maas betont, es gehe Erdogan darum zu provozieren. Regierungssprecher Seibert wies die Äußerungen entschieden zurück. Nazi-Vergleiche seien immer deplaziert. Er rief dazu auf, Ruhe zu bewahren und unnötige Kritik zu vermeiden.



Nach der Absage von Wahlkampfreden einiger seiner Minister hatte der türkische Präsident Erdogan von Methoden wie in der Nazi-Zeit gesprochen. Zudem deutete er an, selbst nach Deutschland reisen zu wollen. Man solle nicht versuchen, ihn daran zu hindern.