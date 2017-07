Der CSU-Vorsitzende Seehofer hält den neuen Kurs der Bundesregierung gegenüber der Türkei für nicht deutlich genug.

Er unterstütze die Maßnahmen der Regierung, betonte Seehofer in der "Welt am Sonntag", aber er halte noch mehr für notwendig, um politische Ernsthaftigkeit unter Beweis zu stellen. Die finanziellen Hilfen für die Türkei im Zusammenhang mit den EU-Beitrittsverhandlungen müssten eingestellt werden. Auch eine Reisewarnung sollte man weiter im Auge behalten. Das Auswärtige Amt hatte seine Reise- und Sicherheitshinweise verschärft, aber keine generelle Warnung vor Reisen in die Türkei ausgesprochen.



Unionsfraktionschef Kauder begrüßte die von Außenminister Gabriel angekündigte Neuausrichtung der Türkei-Politik. Die Liste an Zumutungen, Provokationen und Ausfällen von Präsident Erdogan sei lang, schrieb Kauder in einem Beitrag für die "Wetzlarer Neue Zeitung". Diese Übergriffe könne man nicht unbeantwortet lassen.