Die Türkische Gemeinde in Deutschland ruft zu Besonnenheit in den deutsch-türkischen Beziehungen auf.

Wenn die gegenwärtige Stimmung weiter angeheizt werde, seien schwere Folgen auch für das Zusammenleben der Türken in Deutschland untereinander zu erwarten, betonte der Vorsitzende des Vereins, Sofuoglu. Die jüngste Rede von Präsident Erdogan sei mehr oder weniger eine Kriegserklärung an Deutschland gewesen. Er hoffe, dass es Außenminister Gabriel und seinem türkischen Kollegen Cavusoglu in der kommenden Woche gelingen werde, vernünftig miteinander zu reden und die Situation zu besänftigen.