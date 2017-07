Kanzleramtschef Altmaier hat vor einer einseitigen Verurteilung der Türkei gewarnt.

Der CDU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", das Land sei eines der demokratischsten in der Region. Damit meine er nicht Präsident Erdogan, sondern die türkische Gesellschaft insgesamt. So habe Erdogan die Abstimmung über die Verfassungsänderung nur mit 51 Prozent gewonnen und nicht mit 90 Prozent, wie dies in Diktaturen üblich sei, erläuterte Altmaier.



Bundespräsident Steinmeier kritisierte den türkischen Staatschef in einem ZDF-Interview in scharfer Form. Erdogan versuche nicht nur, das Land auf sich zuzuschneiden. Vielmehr würden jetzt auch die Reste an Kritik und Opposition verfolgt, gefangen genommen und mundtot gemacht. Aus diesen Gründen halte er eine Neuausrichtung der deutschen Türkei-Politik - wie Außenminister Gabriel es angekündigt hatte - für richtig. Was in der Türkei geschehe, könne man nicht hinnehmen, betonte Steinmeier. Das sei eine Frage der Selbstachtung Deutschlands.